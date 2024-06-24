У США хочуть порушити кримінальну справу проти Boeing

Міністерство юстиції США заявило, що авіабудівник порушив угоду, пов'язану з двома смертельними авіакатастрофами літака моделі 737 Max. Про це пише The Guardian, повідомляє Економічна правда.

Повідомляється, що компанія Boeing зіткнулася з потенційною перспективою кримінального переслідування.

Керівництво Мін'юсту має час до 7 липня, щоб вирішити, чи має намір воно висувати кримінальні звинувачення проти Boeing.

В повідомленні зазначають, що прокурори, які ведуть цю справу, порекомендували висунути кримінальні звинувачення.

Мін’юст заявив, що компанія Boeing порушила умови угоди 2021 року, згідно з якою компанія погодилася виплатити 2,5 мільярда доларів у вигляді штрафів і компенсації клієнтам авіакомпаній і сім’ям тих, хто загинув у двох смертельних катастрофах.

Boeing не спромігся забезпечити виконання програми відповідності та етики для запобігання порушень законів США про шахрайство.

Нові кримінальні звинувачення будуть останньою серією звинувачень у двох аваріях.

Загалом 346 пасажирів загинули внаслідок катастроф Boeing 737 Max рейсів індонезійських Lion Air та Ethiopian Airlines наприкінці 2018 та на початку 2019 року.

Аварії були спричинені новою конструкцією, яка без відома пілотів опустила ніс літаків, щоб компенсувати зсув більших двигунів вперед.