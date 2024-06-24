Boeing должен понести уголовную ответственность - американские прокуроры

Министерство юстиции США заявило, что авиастроитель нарушил соглашение, связанное с двумя смертельными авиакатастрофами самолета модели 737 Max. Об этом пишет The Guardian, сообщает Экономическая правда.

Сообщается, что компания Boeing столкнулась с потенциальной перспективой уголовного преследования.

Руководство Минюста имеет время до 7 июля, чтобы решить, намерено ли оно выдвигать уголовные обвинения против Boeing.

В сообщении отмечают, что прокуроры, которые ведут это дело, порекомендовали выдвинуть уголовные обвинения.

Минюст заявил, что компания Boeing нарушила условия соглашения 2021 года, согласно которому компания согласилась выплатить 2,5 миллиарда долларов в виде штрафов и компенсации клиентам авиакомпаний и семьям тех, кто погиб в двух смертельных катастрофах.

Boeing не смог обеспечить выполнение программы соответствия и этики для предотвращения нарушений законов США о мошенничестве.

Новые уголовные обвинения будут последней серией обвинений в двух авариях.

Всего 346 пассажиров погибли в результате катастроф Boeing 737 Max рейсов индонезийских Lion Air и Ethiopian Airlines в конце 2018 и в начале 2019 года.

Аварии были вызваны новой конструкцией, которая без ведома пилотов опустила нос самолетов, чтобы компенсировать смещение больших двигателей вперед.