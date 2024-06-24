Ворог став частіше використовувати хімічну зброю - ВСУ

Сили підтримки ЗСУ заявили, що протягом травня російські окупанти використали проти українських захисників 715 боєприпасів із вмістом небезпечних хімічних речовин, повідомляє Дзеркало тижня.

Як уточнюють військові, це на 271 випадок більше, ніж у квітні.

А з лютого 2023 по 24 травня війська РФ 2698 разів використовували на полі бою небезпечні хімічні речовини.

"За вказаний період зафіксовано 1385 випадків звернень військовослужбовців Збройних сил України до медичних закладів із симптомами хімічної поразки різного ступеня тяжкості, з яких лише у травні – 21" , – йдеться у повідомленні Сил підтримки.

Зазвичай окупанти застосовують хімікати, скидаючи їх із БпЛА з гранатами К-51 та РГ-ВО.