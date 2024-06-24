Враг стал чаще использовать химическое оружие - ВСУ

Силы поддержки ВСУ заявили, что в течение мая российские оккупанты использовали против украинских защитников 715 боеприпасов с содержанием опасных химических веществ, сообщает Зеркало недели.

Как уточняют военные, что это на 271 случай больше, чем в апреле.

А с февраля 2023-го по 24 мая войска РФ 2698 раз использовали на поле боя опасные химические вещества.

"За указанный период зафиксировано 1385 случаев обращений военнослужащих Вооруженных сил Украины в медицинские учреждения с симптомами химического поражения разной степени тяжести, из которых только в мае — 21" , — говорится в сообщении Сил поддержки.

Обычно оккупанты применяют химикаты, сбрасывая их с БпЛА с гранатами К-51 и РГ-ВО.