У Верховній Раді заговорили про зниження віку мобілізації

Народні депутати з комітету з питань національної безпеки та оборони офіційно не обговорювали питання щодо зниження граничного віку мобілізації. Про це розповіли депутати-члени Комітету від Слуги народу, повідомляє Ліга.net.

Водночас обраниця від Голосу Соломія Бобровська визнала, що нардепи озвучували такі думки (зокрема про зниження до 50 років), але далі це не пішло в роботу на комітеті.

"Ніяких обговорень на рівні засідання комітету з цих питань не було" , – заявив депутат від Слуги народу Федір Веніславський.

Він додав, що взагалі про це вперше почув сьогодні, 24 червня, від журналістів.

Ігор Копитін, теж обранець від СН, зазначив, що на комітеті не підіймалося жодного питання про зміну мобілізаційного віку, а тим паче не обговорювалася тема про його зниження.

За його словами, закон про мобілізацію ще "тільки почав працювати", тому робити висновки про його ефективність зарано – відповідно, ні про які зміни законодавства немає розмов.

Натомість Бобровська зазначила, що подібні пропозиції про зміну віку були, але "не знайшли свого місця" в обговоренні на комітеті.

"Те, що хтось сказав про [граничний вік] 50 років, – так, але далі воно нікуди не пішло. Пропозиції з 20 років – взагалі не чула" , – зазначила вона.

На її думку, це не є дискусією, оскільки заяви про зміну граничного віку – це "просто якісь окремі фрази, але не пропозиції".