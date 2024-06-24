У Міноборони анонсували надання відстрочки у "Резерв+"

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що цього літа у застосунку "Резерв+" можуть запустити сервіс автоматичного надання відстрочки від призову. Про це Чорногоренко розповіла в інтерв'ю, повідомляє Новое время.

"Ми вважаємо, що в деяких кейсах відстрочка має надаватись автоматично, без походу до ТЦК, без збору папірців, наприклад, людям з інвалідністю чи батькам трьох дітей. Адже ці дані вже є у держави в тому чи іншому вигляді. Наприклад, родинні зв’язки, зв’язок між батьком, матір'ю і дітьми є в Державному реєстрі актів цивільного стану.

І вже зараз в нас з цим реєстром є взаємодія. Ми хочемо достатньо швидко закрити найрозповсюдженіші кейси, щоб Резерв+ став абсолютно цифровим аналогом ТЦК, і всі сервіси, які можна автоматизувати, не забирали час і ресурси наших громадян" , - заявила вона.

За словами заступниці, Міноборони налагодило взаємодії з вісьмома державними реєстрами, щоб автоматично зберігати інформацію про військовозобов'язаних. Тож послугу автоматичної відстрочки у застосунку "Резерв+" можуть запустити вже цього літа.