В Минобороны анонсировали предоставление отсрочки в "Резерв+"

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что этим летом в приложении "Резерв+" могут запустить сервис автоматического предоставления отсрочки от призыва.﻿﻿ Об этом Черногоренко рассказала в интервью, сообщает Новое время.

"Мы считаем, что в некоторых кейсах отсрочка должна предоставляться автоматически, без похода в ТЦК, без сбора бумажек, например, людям с инвалидностью или родителям троих детей. Ведь эти данные уже есть у государства в том или ином виде. Например, родственные связи, связь между отцом, матерью и детьми есть в Государственном реестре актов гражданского состояния.

И уже сейчас у нас с этим реестром есть взаимодействие. Мы хотим достаточно быстро закрыть самые распространенные кейсы, чтобы Резерв+ стал абсолютно цифровым аналогом ТЦК, и все сервисы, которые можно автоматизировать, не отнимали время и ресурсы наших граждан" , - заявила она.

По словам заместителя, Минобороны наладило взаимодействия с восемью государственными реестрами, чтобы автоматически хранить информацию о военнообязанных. Поэтому услугу автоматической отсрочки в приложении "Резерв+" могут запустить уже этим летом.