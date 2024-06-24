Генштаб: Окупанти активізувалися на Лиманському напрямку

На фронті від початку доби стались вже 114 бойових зіткнень з російськими загарбниками, бої на цей час тривають на семи напрямках - найбільше на Покровському та Лиманському напрямках.﻿ Про це йдеться у зведенні﻿ Генерального штабу Збройних сил України про ситуацію станом на 16:00 понеділка, 24 червня.

“Від початку доби на фронті російсько-української війни відбулося 114 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани російського агресора. В основному окупанти продовжують тиснути на Покровському та активізувалися на Лиманському напрямках” , - ідеться у повідомленні.

На Куп’янському напрямку нараховується 4 спроби росіян просунутися, бої точаться неподалік Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку кількість атак за сьогодні збільшилась майже вдвічі – до 18, шість з яких іще тривають. Штурмові дії відбуваються в районах Греківки, Копанок, Невського, Серебрянського лісництва, Тернів та Синьківки.

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб військ РФ просунутися дорівнює шести, активні бойові відбуваються в районі Іванівського.

На Торецькому напрямку російські війська атакують в районі Південного. Це вже сьома за сьогодні штурмова дія на напрямку.

На Покровському напрямку на цей час тривають 13 боєзіткнень в районах Сокола, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Євгенівки, Олександрополя та Воздвиженки. За сьогодні уже 35 разів росіяни намагалися тиснути на цьому напрямку. Напрямок залишається найгарячішим.

На Времівському напрямку російський агресор намагався атакувати три рази. Штурмові дії відбиті.

Росіяни бомбардували КАБами в районі Солодкого та Великої Новоселівки.

На Оріхівському напрямку йдуть бої в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники вчетверте протягом доби атакують в районі Кринок.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.