Генштаб: Оккупанты активизировались на Лиманском направлении

На фронте с начала суток произошло уже 114 боевых столкновений с российскими захватчиками, бои в настоящее время продолжаются на семи направлениях - больше всего на Покровском и Лиманском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины о ситуации на 16:00 понедельника, 24 июня.

“С начала суток на фронте российско-украинской войны произошло 114 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и рушат планы российского агрессора. В основном оккупанты продолжают давить на Покровском и активизировались на Лиманском направлениях” , - говорится в сообщении.

На Купянском направлении насчитывается 4 попытки россиян продвинуться, бои ведутся недалеко от Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении количество атак за сегодня увеличилось почти вдвое – до 18, шесть из которых еще продолжаются. Штурмовые действия происходят в районах Грековки, Копанок, Невского, Серебрянского лесничества, Тернов и Синьковки.

На Краматорском направлении общее количество попыток войск РФ продвинуться равняется шести, активные боевые происходят в районе Ивановского.

На Торецком направлении русские войска атакуют в районе Южного. Это уже седьмое сегодня штурмовое действие на направлении.

На Покровском направлении в настоящее время продолжаются 13 боестолкновений в районах Сокола, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Евгеньевки, Александрополя и Воздвиженки. За сегодняшний день уже 35 раз россияне пытались давить на этом направлении. Направление остается самым горячим.

В Времивском направлении российский агрессор пытался атаковать три раза. Штурмовые действия отражены.

Россияне бомбили КАБами в районе Сладкого и Великой Новоселовки.

На Ореховском направлении идут бои в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении российские захватчики в четвертый раз в течение суток атакуют в районе Крынок.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.