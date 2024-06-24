В Україні знову оголошували масштабну тривогу через МіГ-31К (Оновлено)

На всій території України оголошено повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К, носія гіперзвукової ракети "Кинжал".

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, тривогу оголошено через зліт російського МіГ-31К.

"Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижегородська область)" , – попереджають ЗС ЗСУ.

Оновлено: О 22:08 повідомили про відбій тривоги.

Оновлено: О 22:18 Повітряні знову повідомили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Оновлено: О 22:34 повідомили про відбій тривоги.