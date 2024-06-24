У Торецьку готують примусову евакуацію - ОВА
У Торецьку Донецької області планують провести примусову евакуацію через близькість російського війська та постійні обстріли. Про це заявив в ефірі національного телемарафону голова Донецької обладміністрації Вадим Філашкін, повідомляє Ділова столиця.
"Зараз буде тривати евакуація в дуже примусовому способі з міста Торецьк, тому що ворог дуже близько до міста", — сказав він.
"Дуже велика кількість людей, на прикладі Торецька, виїжджають на добу. На позавчора там було близько 6 тис., зараз — 5,5 тис. З кожним днем люди з Торецька виїжджають", — додав Філашкін.
Також триває евакуація з інших міст Донеччини, що близько до фронту.