В Торецке готовят принудительную эвакуацию - ОВА
В Торецке Донецкой области планируют провести принудительную эвакуацию из-за близости российской армии и постоянных обстрелов. Об этом заявил в эфире национального телемарафона глава Донецкой обладминистрации Вадим Филашкин, сообщает Деловая столица.
"Сейчас будет проводиться эвакуация очень принудительным способом из города Торецк, потому что враг очень близко к городу", — сказал он.
"Очень большое количество людей, на примере Торецка, выезжают за сутки. На позавчера там было около 6 тыс., сейчас — 5,5 тыс. С каждым днем люди из Торецка уезжают", — добавил Филашкин.
Также продолжается эвакуация из других городов Донетчины, находящихся близко к фронту.