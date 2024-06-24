В Торецке готовят принудительную эвакуацию - ОВА

В Торецке Донецкой области планируют провести принудительную эвакуацию из-за близости российской армии и постоянных обстрелов﻿. Об этом заявил в эфире национального телемарафона глава Донецкой обладминистрации Вадим Филашкин, сообщает Деловая столица.

"Сейчас будет проводиться эвакуация очень принудительным способом из города Торецк, потому что враг очень близко к городу" , — сказал он.

"Очень большое количество людей, на примере Торецка, выезжают за сутки. На позавчера там было около 6 тыс., сейчас — 5,5 тыс. С каждым днем люди из Торецка уезжают" , — добавил Филашкин.

Также продолжается эвакуация из других городов Донетчины, находящихся близко к фронту.