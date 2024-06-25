Засновника WikiLeaks Ассанжа звільнили з британської в'язниці

Засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа звільнили з британської в'язниці. У понеділок ввечері він вилетів з Великої Британії, повідомляє Українська правда.

"Він покинув в'язницю суворого режиму Белмарш вранці 24 червня, провівши там 1901 день. Він був звільнений під заставу Високим судом Лондона і в другій половині дня був звільнений в аеропорту Станстед, де сів на літак і покинув Великобританію" , – йдеться в повідомленні WikiLeaks.

Видання, засноване Ассанжом, наголосило, що його звільнення, це результат глобальної кампанії, яка охопила борців за свободу преси, законодавців і лідерів усього політичного спектру, аж до ООН.

Це створило умови для тривалих переговорів з Міністерством юстиції США, що призвело до угоди, "яка ще не була офіційно завершена".

Ассанж повертається до Австралії, де на нього чекає дружина та діти.

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ — WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024

Нагадаємо, засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж погодився визнати себе винним у кримінальному злочині, пов'язаному з публікацією конфіденційних військових документів.

Угода з Міністерством юстиції США дозволить йому уникнути ув'язнення в Сполучених Штатах.

Відповідно до умов нової угоди, прокурори Міністерства юстиції вимагатимуть 62-місячного ув'язнення, що дорівнює терміну, який Ассанж відсидів у лондонській в'язниці суворого режиму, поки він боровся проти екстрадиції до США.

Влада США переслідувала Ассанжа за публікацію конфіденційних військових документів, наданих колишнім аналітиком армійської розвідки Челсі Меннінг у 2010 і 2011 роках.