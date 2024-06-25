Основателя WikiLeaks Ассанжа освободили из британской тюрьмы
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы. В понедельник вечером он вылетел из Великобритании, сообщает Украинская правда.
"Он покинул тюрьму строгого режима Белмарш утром 24 июня, проведя там 1901 день. Он был освобожден под залог Высоким судом Лондона и во второй половине дня был освобожден в аэропорту Станстед, где сел на самолет и покинул Великобританию", – говорится в сообщении WikiLeaks.
Издание, основанное Ассанжем, подчеркнуло, что его освобождение, это результат глобальной кампании, которая охватила борцов за свободу прессы, законодателей и лидеров всего политического спектра, вплоть до ООН.
Это создало условия для длительных переговоров с Министерством юстиции США, что привело к соглашению, "которое еще не было официально завершено".
Ассанж возвращается в Австралию, где его ждет жена и дети.
Напомним, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж согласился признать себя виновным в уголовном преступлении, связанном с публикацией конфиденциальных военных документов.
Соглашение с Министерством юстиции США позволит ему избежать заключения в Соединенных Штатах.
Согласно условиям нового соглашения, прокуроры Министерства юстиции будут требовать 62-месячного заключения, что равно сроку, который Ассанж отсидел в лондонской тюрьме строгого режима, пока он боролся против экстрадиции в США.
Власти США преследовали Ассанжа за публикацию конфиденциальных военных документов, предоставленных бывшим аналитиком армейской разведки Челси Мэннинг в 2010 и 2011 годах.