Основателя WikiLeaks Ассанжа освободили из британской тюрьмы

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы. В понедельник вечером он вылетел из Великобритании, сообщает Украинская правда.

"Он покинул тюрьму строгого р ﻿﻿ ежима Белмарш утром 24 июня, проведя там 1901 день. Он был освобожден под залог Высоким судом Лондона и во второй половине дня был освобожден в аэропорту Станстед, где сел на самолет и покинул Великобританию" , – говорится в сообщении WikiLeaks.

Издание, основанное Ассанжем, подчеркнуло, что его освобождение, это результат глобальной кампании, которая охватила борцов за свободу прессы, законодателей и лидеров всего политического спектра, вплоть до ООН.

Это создало условия для длительных переговоров с Министерством юстиции США, что привело к соглашению, "которое еще не было официально завершено".

Ассанж возвращается в Австралию, где его ждет жена и дети.

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ — WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024

Напомним, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж согласился признать себя виновным в уголовном преступлении, связанном с публикацией конфиденциальных военных документов.

Соглашение с Министерством юстиции США позволит ему избежать заключения в Соединенных Штатах.

Согласно условиям нового соглашения, прокуроры Министерства юстиции будут требовать 62-месячного заключения, что равно сроку, который Ассанж отсидел в лондонской тюрьме строгого режима, пока он боролся против экстрадиции в США.

Власти США преследовали Ассанжа за публикацию конфиденциальных военных документов, предоставленных бывшим аналитиком армейской разведки Челси Мэннинг в 2010 и 2011 годах.