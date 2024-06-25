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Курс валют НБУ на 25 червня

Курс валют НБУ на 25 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 25 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 24 червня досяг рівня 40.5505 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 28 коп. до 43.5188 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 21 коп. до 51.3532 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 8 коп. до 45.4144 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 12 коп. до 10.1192 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.550 500 +0.1027
EUR Євро 43.518 800 +0.2841
GBP Фунт стерлінгів 51.353 200 +0.207
CHF Швейцарський франк 45.414 400 +0.0846
PLN Польський злотий 10.119 200 +0.1155

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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