Курс валют НБУ на 25 червня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 25 червня 2024 року
Курс долара порівняно з 24 червня досяг рівня 40.5505 за 1 долар.
Курс євро підвищився на 28 коп. до 43.5188 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів підвищився на 21 коп. до 51.3532 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 8 коп. до 45.4144 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 12 коп. до 10.1192 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.550 500
|EUR
|Євро
|43.518 800
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.353 200
|CHF
|Швейцарський франк
|45.414 400
|PLN
|Польський злотий
|10.119 200
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.