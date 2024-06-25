Курс валют НБУ на 25 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 25 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 24 червня досяг рівня 40.5505 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 28 коп. до 43.5188 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 21 коп. до 51.3532 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 8 коп. до 45.4144 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 12 коп. до 10.1192 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.550 500 EUR Євро 43.518 800 GBP Фунт стерлінгів 51.353 200 CHF Швейцарський франк 45.414 400 PLN Польський злотий 10.119 200

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.