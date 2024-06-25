Курс валют НБУ на 25 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 25 июня 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 24 июня, достиг уровня 40.5505 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 28 коп до 43.5188 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов повысился на 21 коп до 51.3532 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 8 коп до 45.4144 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 12 коп до 10.1192 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.550500
|EUR
|Евро
|43.518800
|GBP
|Фунт стерлингов
|51.353200
|CHF
|Швейцарский франк
|45.414400
|PLN
|Польский злотый
|10.119200
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.