Курс валют НБУ на 25 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 25 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 24 июня, достиг уровня 40.5505 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 28 коп до 43.5188 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов повысился на 21 коп до 51.3532 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 8 коп до 45.4144 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 12 коп до 10.1192 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.550 500 EUR Евро 43.518 800 GBP Фунт стерлингов 51.353 200 CHF Швейцарский франк 45.414 400 PLN Польский злотый 10.119 200

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.