У Держдепі США озвучили стратегію успіху України у війні з РФ

Для забезпечення успіху України у нав’язаній Москвою війні необхідно передусім позбавити РФ можливостей просуватися на сході, використовувати ближні вогневі рубежі та завдавати Україні економічних збитків. Про це розповів у понеділок у Вашингтоні помічник Державного секретаря США у справах Європи та Євразії посол Джеймс О’Браєн, повідомляє Укрінформ.

"Коли я говорю про стратегію успіху України зараз, йдеться про те, що потрібно зупинити спроби Росії прорватися на сході. І це перший крок до успіху" , - зауважив представник Держдепартаменту США.

За його словами, це передбачає позбавлення Росії можливості використовувати її вогневі рубежі та заважати Україні відновлювати економіку. Цього можна досягти достатнім забезпеченням українців засобами ППО та іншими озброєннями, щоби вона могла вести свою боротьбу впродовж тривалого періоду.

"Тоді виникає момент, коли Росія має задуматися, чи може вона просуватися далі" , - продовжив О’Браєн.

Крім того, зазначив представник Держдепартаменту США, визначення успіху України також полягає в тому, щоби вона зрештою могла контролювати всю свою міжнародно визнану територію.