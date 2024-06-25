В Госдепе США озвучили стратегию успеха Украины в войне с РФ
Для обеспечения успеха Украины в навязанной Москвой войне необходимо прежде всего лишить РФ возможностей продвигаться на востоке, использовать ближние огневые рубежи и наносить Украине экономический ущерб. Об этом в понедельник в Вашингтоне рассказал помощник Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии посол Джеймс О'Брайен, сообщает Укринформ.
"Когда я говорю о стратегии успеха Украины сейчас, речь идет о том, что нужно остановить попытки России прорваться на востоке. И это первый шаг к успеху", - отметил представитель Госдепартамента США.
По его словам, это предполагает лишение России возможности использовать ее огневые рубежи и мешать Украине восстанавливать экономику. Это можно достичь достаточным обеспечением украинцев средствами ПВО и другими вооружениями, чтобы она могла вести свою борьбу в течение длительного периода.
"Тогда возникает момент, когда Россия должна задуматься, может ли она продвигаться дальше", – продолжил О'Брайен.
Кроме того, отметил представитель Госдепартамента США, определение успеха Украины также заключается в том, чтобы она могла в конце концов контролировать всю свою международно признанную территорию.