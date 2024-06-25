Пентагон: Якщо РФ стурбована ударами по Криму, хай припиняє війну

У Пентагоні відповіли на звинувачення Росії у причетності США до "гібридної війни" проти них після українських ударів по Криму. Про це під час брифінгу заявив речник Пат Райдер, повідомляє Європейська правда.

Коментуючи удари українських сил по Криму, які, як стверджувала РФ, здійснювались за допомогою ракет ATACMS, Райдер сказав, що Україна сама обирає цілі для атак.

"Важливо озирнутися назад, саме до незаконного вторгнення Росії в Україну, важливо озирнутися назад і подивитися на те, як ми дійшли до того, що маємо сьогодні. І якщо вони (РФ – Ред.) занепокоєні жертвами серед своїх військ, то нехай припиняють цю війну і повертають суверенну територію України, а не вводять туди свої війська без потреби" , – підкреслив представник Пентагону.

Він також нагадав, що саме Росія несе відповідальність за вторгнення в Україну, що призвело до загибелі тисяч невинних українців.

Раніше в Міноборони Росії заявили про атаку нібито "по цивільній інфраструктурі міста Севастополь поставленими США оперативно-тактичними ракетами ATACMS". Російська влада каже про чотирьох загиблих і понад 150 постраждалих.

Водночас у російському Міноборони визнали, що жертви серед мирного населення сталися внаслідок роботи ППО окупантів.

МЗС Росії в понеділок викликало посла США Лінн Трейсі, якій оголосило демарш; заявило, що Штати "ведуть проти Росії гібридну війну і фактично стали стороною конфлікту"; і пообіцяло "відповідь на цей злочин".