Пентагон: Если РФ обеспокоена ударами по Крыму, пусть прекращает войну

В Пентагоне ответили на обвинения России в причастности США к "гибридной войне" против них после украинских ударов по Крыму. Об этом во время брифинга заявил представитель Пат Райдер, сообщает Европейская правда.

Комментируя удары украинских сил по Крыму, которые, как утверждала РФ, осуществлялись с помощью ракет ATACMS, Райдер сказал, что Украина сама выбирает цели для атак.

"Важно оглянуться назад, именно до незаконного вторжения России в Украину, важно оглянуться назад и посмотреть на то, как мы дошли до того, что имеем сегодня. И если они (РФ – Ред.) обеспокоены жертвами среди своих войск, то пусть прекращают эту войну и возвращают суверенную территорию Украины, а не вводят туда свои войска без надобности" , – подчеркнул представитель Пентагона.

Он также напомнил, что именно Россия несет ответственность за вторжение в Украину, что привело к гибели тысяч невинных украинцев.

Ранее в Минобороны России заявили об атаке якобы "по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS". Российские власти говорят о четырех погибших и более 150 пострадавших.

В то же время в российском Минобороны признали, что жертвы среди мирного населения произошли в результате работы ПВО оккупантов.

МИД России в понедельник вызвал посла США Линн Трейси, которой объявил демарш; заявил, что Штаты "ведут против России гибридную войну и фактически стали стороной конфликта"; и пообещал "ответ на это преступление".