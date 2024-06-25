Нардепу Тищенку оголосили про підозру після конфлікту з ексвійськовим

Генеральний прокурор України повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Державного бюро розслідувань.

"20 червня 2024 у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого – колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів" , – йдеться в повідомленні.

ДБР зазначає, що Тищенку повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Санкція передбачає обмеження волі до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.