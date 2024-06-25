Нардепу Тищенко объявили о подозрении после конфликта с экс-военным

Генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

"20 июня 2024 года в Днепре группа лиц по указанию народного депутата Украины противоправно лишила свободы потерпевшего – бывшего военнослужащего ВСУ. Его содержали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения. Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической спецсредств" , – говорится в сообщении.

ГБР отмечает, что Тищенко сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Санкция предусматривает ограничение свободы до трех лет или лишение свободы на тот же срок.