Міноборони: 1,1 млн військовозобов'язаних, які оновили дані, придатні до служби

Серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, один мільйон і сто тисяч військовозобов’язаних, які придатні до призову, заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, повідомляє Армія Інформ.

"Це важлива інформація, тому що багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Тобто мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими і, відповідно, стати до лав Сил оборони" , – пояснив військовий.

Загалом же, як розповів Лазуткін, додаток Резерв+ користується популярність серед військовозобов’язаних, призовників та резервістів – адже уже близько 2,3 млн українців оновили свої дані.