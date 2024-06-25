Минобороны: 1,1 млн военнообязанных, обновивших данные, пригодные к службе

Среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, один миллион и сто тысяч военнообязанных, пригодных к призыву, заявил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, сообщает Армия Информ.

"Это важная информация, потому что много забронированных, много имеющих право на отсрочку. То есть миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды Сил обороны" , - пояснил военный.

В целом же, как рассказал Лазуткин, приложение Резерв+ пользуется популярностью среди военнообязанных, призывников и резервистов – уже около 2,3 млн украинцев обновили свои данные.