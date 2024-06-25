Росія хоче обговорити в Радбезі ООН удари України по Криму

Росія під час свого головування в Раді Безпеки ООН у липні має намір винести на обговорення РБ питання обстрілів Силами оборони України тимчасово окупованого Криму. Про це заявив журналістам у понеділок постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, повідомляє Укрінформ.

За його словами на найближчому засіданні Ради Безпеки у липні буде обговорено питання обстрілу Севастополя.

Відповідаючи на запитання журналістів, Небензя намагався заперечити українському журналісту, який зауважив, що "цілі й завдання спеціальної воєнної операції" Росії в Україні - це вбивства, ґвалтування та грабунок.

За його словами, Росія такими речами не займається.

Нагадаємо, ввечері 23 червня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. У Севастополі, за попередніми даними окупантів, понад 120 людей поранені і 5 загинули внаслідок ракетного обстрілу та роботи ППО.