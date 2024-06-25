Россия хочет обсудить в Совбезе ООН удары Украины по Крыму

Россия во время своего председательства в Совбезе ООН в июле намерена вынести на обсуждение СБ вопрос обстрелов Силами обороны Украины временно оккупированного Крыма. Об этом заявил журналистам в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает Укринформ.

По его словам, на ближайшем заседании Совета Безопасности в июле будет обсужден вопрос обстрела Севастополя.

Отвечая на вопросы журналистов, Небензя пытался возразить украинскому журналисту, который отметил, что "цели и задачи специальной военной операции" России в Украине – это убийства, изнасилование и грабеж.

По его словам, Россия подобными вещами не занимается.

Напомним, вечером 23 июня во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. В Севастополе, по предварительным данным оккупантов, более 120 человек ранены и 5 погибли в результате ракетных обстрелов и работы ПВО.