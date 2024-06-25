В РФ заявили про атаку України на Бєлгородську область: одна загибла

У ніч на 25 червня місто Бєлгород Російської Федерації зазнало атаки дронів. Внаслідок атаки загинула жінка, ще одна людина постраждала. Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.

Як повідомляють Telegram-канали, місцеві жителі почули звук БПЛА, який пролітав над парком Перемоги, а потім - врізався в багатоповерховий будинок на вулиці Щорса. Відповідні кадри публікують у соцмережах.

Чи це був приліт безпілотника, невідомо, оскільки деякі Telegram-канали стверджують, що прямих влучень не було.

"Швидше за все уламки від збитих ракет. Попередньо HIMARS" , - йдеться у повідомленні одного з пабліків.

Через деякий час із офіційною заявою виступив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

"Внаслідок масованої атаки БПЛА на столицю області постраждав один мирний житель. Жінку із закритою черепно-мозковою травмою та переломом правої руки бригада швидкої доставляє до міської лікарні №2 Білгорода. Попередньо, у Білгороді вибиті вікна у 4 квартирах 4 багатоквартирних будинків. приватному будинку пошкоджено покрівлю та фасад. Також пошкоджено фасади 2 комерційних об'єктів, посічено 4 автомобілі та пошкоджено лінію газопостачання" , – повідомив Гладков.

Пізніше він додав, що літня жінка загинула внаслідок прямого влучання в будинок у селі Біловське в Білгородському районі.

Крім того, місцеві канали пишуть про обстріл Шебекіно Білгородської області. Повідомляється, що після обстрілу горить житловий будинок. Також дим піднявся у селищі Розумне.