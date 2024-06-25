В РФ заявили об атаке Украины на Белгородскую область: одна погибшая

В ночь на 25 июня город Белгород Российской Федерации подвергся атаке дронов. В результате атаки погибла женщина, еще один человек пострадал. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.

Как сообщают Telegram-каналы, местные жители услышали звук пролетающего БПЛА, который пролетал над парком Победы, а после - врезался в многоэтажный дом на улице Щорса. Соответствующие кадры публикуют в соцсетях.

Был ли это прилет беспилотника, неизвестно, так как некоторые Telegram-каналы утверждают, что прямых попаданий не было.

"Скорее всего обломки от сбитых ракет. Предварительно HIMARS" , - говорится в сообщении одного из пабликов.

Через некоторое время с официальным заявлением выступил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В результате массированной атаки БПЛА на столицу области пострадал один мирный житель. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Предварительно, в Белгороде выбиты окна в 4 квартирах 4 многоквартирных домов. В одном частном доме повреждены кровля и фасад. Также повреждены фасады 2 коммерческих объектов, посечены 4 автомобиля и повреждена линия газоснабжения. В Белгородском районе в поселке Северный в 3 квартирах многоквартирного дома выбиты окна" , - сообщил губернатор.

Позже он добавил, что пожилая женщина погибла в результате прямого попадания в дом в селе Беловское в Белгородском районе.

Помимо прочего, местные каналы пишут об обстреле Шебекино Белгородской области. Сообщается, что после обстрела горит жилой дом. Также дым поднялся в поселке Разумное.