Ціни на нафту стабілізувалися в очікуванні подій на Близькому Сході

Ціни на нафту еталонних марок стабільні вранці у вівторок після підйому напередодні, повідомляє Enkorr.

Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:13 за київським часом становить $86,06 за барель, що на $0,05 (0,06%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У понеділок ці контракти зросли в ціні на $0,77 (0,9%), до максимальних з 30 квітня $86,01 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) також додали у ціні $0,05 (0,06%), до $81,68. Напередодні контракт здорожчав на $0,9 (1,1%), до $81,63 за барель.

Трейдери стежать за розвитком подій на Близькому Сході.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, виступаючи в понеділок у Кнесеті, заявив, що його країна, як і раніше, "прихильна до ізраїльської пропозиції про припинення вогню, яку вітав президент США (Джо) Байден". Він знову зазначив, що Ізраїль "не закінчить війну, доки не поверне всіх заручників".

"Ми не закінчимо війну, поки не знищимо ХАМАС і не повернемо мешканців південних районів у їхні будинки" , – зазначив Нетаньягу.

Ринок також сфокусований на "інфляції й економічному зростанні, з одного боку, та американських виборах, з іншого", наводить MarketWatch висловлювання керуючого партнера Energy Outlook Advisors Анаса Альхаджі.

"Спекотне літо принесе багато сюрпризів, що виявиться у підвищенні цін на енергоносії у всьому світі" , – заявив він. ﻿

Високі ціни на СПГ означають зростання споживання вугілля, причому не лише в Азії, а й у Європі, що буде "ударом за всі зусилля в галузі зміни клімату", зазначив Альхаджі.

У багатьох країнах світу відбулося відключення електрики, і в серпні ситуація лише погіршиться, пояснив він, додавши, що це призведе до раптового збільшення обсягів приватної електрогенерації, що, своєю чергою, виллється у «раптове зростання попиту на нафтопродукти».

Тим часом старший аналітик FxPro Алекс Купцикевич зазначає, що відновлення нафтових котирувань частково відображає апатію американських нафтовидобувачів.