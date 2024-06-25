Цены на нефть стабилизировались в ожидании событий на Ближнем Востоке

Цены на нефть эталонных марок стабильны по утрам во вторник после подъема накануне, сообщает Enkorr.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8.13 по киевскому времени составляет $86,06 за баррель, что на $0,05 (0,06%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты выросли в цене на $0,77 (0,9%), до максимальных с 30 апреля $86,01 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) также прибавили в цене $0,05 (0,06%), до $81,68. Накануне контракт подорожал на $0,9 (1,1%) до $81,63 за баррель.

Трейдеры следят за развитием событий на Ближнем Востоке.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в понедельник в Кнессете, заявил, что его страна по-прежнему "привержена израильскому предложению о прекращении огня, которое приветствовал президент США (Джо) Байден". Он вновь отметил, что Израиль "не окончит войну, пока не вернет всех заложников".

"Мы не закончим войну, пока не уничтожим ХАМАС и не вернем жителей южных районов в их дома" , – отметил Нетаньяху.

Рынок также сфокусирован на "инфляции и экономическом росте, с одной стороны, и американских выборах, с другой", приводит MarketWatch высказывания управляющего партнера Energy Outlook Advisors Анаса Альхаджи.

"Жаркое лето принесет много сюрпризов, что проявится в повышении цен на энергоносители во всем мире" , – заявил он.

Высокие цены на СПГ означают рост потребления угля, причем не только в Азии, но и в Европе, что будет "ударом за все усилия по изменению климата", отметил Альхаджи.

Во многих странах мира произошло отключение электричества, и в августе ситуация только ухудшится, пояснил он, добавив, что это приведет к внезапному увеличению объемов частной электрогенерации, что в свою очередь выльется во "внезапный рост спроса на нефтепродукты".

Между тем, старший аналитик FxPro Алекс Купцикевич отмечает, что восстановление нефтяных котировок частично отражает апатию американских нефтедобывателей.