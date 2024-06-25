Південна Корея виявила у сміттєвих кулях з КНДР паразитів

У деяких наповнених сміттям повітряних кульках, які надіслала КНДР до Південної Кореї, виявили паразитів, й сміття не містило звичайних побутових відходів. Сеул стверджує – Пхеньян не хоче розкриття інформації про побут північнокорейських громадян. Про це пише видання Yonhap, повідомляє Ліга.net.

Видання зазначило, що впродовж останніх тижнів Північна Корея відправила понад 1000 повітряних куль зі сміттям на південь у відповідь на листівкові кампанії південнокорейських активістів із засудженням північнокорейського режиму.

Журналісти, із посиланням на заяву південнокорейського Міністерства об'єднання, заначили, що у ґрунті, який був у смітті виявили "численних паразитів, таких як: аскариди, власоглави та ниткоподібні черви". Вони повідомили – паразити, ймовірно, походять із людських екскрементів.

Висновки ґрунтуються на дослідженні 70 повітряних куль.

Серед наповнених сміттям повітряних куль також були виявлені шматки одягу, такі як краватки та сині піджаки, які, імовірно, були порізані ножицями чи ножами. Цей одяг було ідентифіковано як предмети, раніше надані Північній Кореї південнокорейською компанією, зазначило видання.

"Схоже, що Північна Корея пошкодила та надіслала ці раніше поставлені предмети, щоб висловити крайню ворожість до рекламних листівок і підкреслити ворожу позицію проти Південної Кореї" , – сказав анонімним представник міністерства.

Чиновник зазначив, що більша частина сміття складалася з макулатури та вінілу, а не звичайних побутових відходів, припускаючи, що влада Північної Кореї, можливо, намагається запобігти розкриттю повсякденного життя північнокорейців зовнішньому світу.