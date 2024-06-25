Южная Корея обнаружила в мусорных шарах из КНДР паразитов

В некоторых наполненных мусором воздушных шарах, посланных КНДР в Южную Корею, обнаружили паразитов, и мусор не содержал обычных бытовых отходов. Сеул утверждает – Пхеньян не хочет раскрытия информации о быте северокорейских граждан. Об этом пишет издание Yonhap, сообщает Лига.net.

Издание отметило, что в течение последних недель Северная Корея отправила более 1000 воздушных шаров с мусором на юг в ответ на листовочные кампании южнокорейских активистов с осуждением северокорейского режима.

Журналисты, со ссылкой на заявление южнокорейского Министерства объединения, отметили, что в почве, которая была в мусоре обнаружили "многочисленных паразитов, таких как: аскариды, власоглавы и нитевидные черви". Они сообщили – паразиты, вероятно, происходят из человеческих экскрементов.

Выводы основываются на исследовании 70 воздушных шаров.

Среди наполненных мусором воздушных шаров также были обнаружены куски одежды, такие как галстуки и синие пиджаки, которые, вероятно, были порезаны ножницами или ножами. Эта одежда была идентифицирована как предметы, ранее предоставленные Северной Корее южнокорейской компанией, отметило издание.

"Похоже, что Северная Корея повредила и отправила эти ранее поставленные предметы, чтобы выразить крайнюю враждебность к рекламным листовкам и подчеркнуть враждебную позицию против Южной Кореи" , – сказал анонимным представитель министерства.

Чиновник отметил, что большая часть мусора состояла из макулатуры и винила, а не обычных бытовых отходов, предполагая, что власти Северной Кореи, возможно, пытаются предотвратить раскрытие повседневной жизни северокорейцев внешнему миру.