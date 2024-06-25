Внаслідок удару по Покровську пошкоджена залізнична інфраструктура
Внаслідок російського обстрілу Покровська 24 червня була пошкоджена залізнична інфраструктура та рухомий склад, поранено двох залізничників.
Про це повідомила "Укрзалізниця".
"Травм середньої тяжкості зазнав машиніст та лаборантка. Працівникам надана необхідна медична допомога, вони перебувають у лікарні, стан стабільний", – йдеться в повідомленні.
Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративні будівлі, контактна мережа, колії, пристрої сигналізації та звʼязку і маневровий локомотив.
У компанії зазначають, що потяги продовжують рух за графіком.