Внаслідок удару по Покровську пошкоджена залізнична інфраструктура

Внаслідок російського обстрілу Покровська 24 червня була пошкоджена залізнична інфраструктура та рухомий склад, поранено двох залізничників.

Про це повідомила﻿ "Укрзалізниця".

"Травм середньої тяжкості зазнав машиніст та лаборантка. Працівникам надана необхідна медична допомога, вони перебувають у лікарні, стан стабільний" , – йдеться в повідомленні.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративні будівлі, контактна мережа, колії, пристрої сигналізації та звʼязку і маневровий локомотив.

Фото: t.me/UkrzalInfo/5820

У компанії зазначають, що потяги продовжують рух за графіком.