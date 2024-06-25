В результате удара по Покровску повреждена железнодорожная инфраструктура

В результате российского обстрела Покровская 24 июня была повреждена железнодорожная инфраструктура и подвижной состав, ранены два железнодорожника.

Об этом сообщила "Укрзализныця".

"Травм средней тяжести получил машинист и лаборантка. Работникам оказана необходимая медицинская помощь, они находятся в больнице, состояние стабильное" , – говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела повреждены административные здания, контактная сеть, пути, устройства сигнализации и связи и маневровый локомотив.

Фото: t.me/UkrzalInfo/5820

В компании отмечают, что поезда продолжают движение по графику.