В результате удара по Покровску повреждена железнодорожная инфраструктура
В результате российского обстрела Покровская 24 июня была повреждена железнодорожная инфраструктура и подвижной состав, ранены два железнодорожника.
Об этом сообщила "Укрзализныця".
"Травм средней тяжести получил машинист и лаборантка. Работникам оказана необходимая медицинская помощь, они находятся в больнице, состояние стабильное", – говорится в сообщении.
Кроме того, в результате обстрела повреждены административные здания, контактная сеть, пути, устройства сигнализации и связи и маневровый локомотив.
В компании отмечают, что поезда продолжают движение по графику.