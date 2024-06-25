У МЗС Росії анонсували підписання договору про співпрацю з Іраном

Кремль планує "у найближчому майбутньому" підписати договір про всеосяжну співпрацю з Іраном Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, повідомляє Еспресо TV.

Руденко зазначив, що Росія планує підписати угоду найближчим часом, оскільки робота над текстом близька до завершення, всі формулювання знайдено.

Нагадаємо, що 26 квітня, міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів зустріч з іранським колегою Мохаммадом Аштіані, під час якої заявив про готовність Москви розширити військове співробітництво з Тегераном.