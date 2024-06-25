В МИД России анонсировали подписание договора о сотрудничестве с Ираном

Кремль планирует "в ближайшем будущем" подписать договор о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном Об этом заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, сообщает Эспрессо TV.

Руденко отметил, что Россия планирует подписать соглашение в ближайшее время, поскольку работа над текстом близка к завершению, все формулировки найдены.

Напомним, что 26 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу провел встречу с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани, во время которой заявил о готовности Москвы расширить военное сотрудничество с Тегераном.