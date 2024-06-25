Росіяни атакували Донецьку область: є загибла та поранені

Через ранковий російський обстріл Торецька та Золотої Ниви Донецької області загинула жінка 1957 року, ще 4 людини постраждали, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"У Золотій Ниві Великоновосілківської громади від артобстрілу загинула жінка 1957 року народження. По Торецьку росіяни зранку вже завдали 6 авіаударів — поранили 4 людини. Усі постраждалі доставлені в лікарню".

Також Філашкін зазначив, що росіяни цілеспрямовано б’ють по мирним жителям області та закликав людей евакуюватися.

Передісторія:

Внаслідок російських обстрілів Донецької області 24 червня загинули 7 людей, ще 49 зазнали поранення.