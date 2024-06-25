ДБР: Тищенку найближчим часом оберуть запобіжний захід

Народному депутату Миколі Тищенку ймовірно вже найближчим часом оберуть запобіжний захід. Сторона обвинувачення проситиме цілодобовий домашній арешт. Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап'ян в ефірі телеканалу "Київ24", пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"У народного депутата, швидше за все, найближчими днями, сподіваюсь сьогодні-завтра, оберуть запобіжний захід. Сторона обвинувачення проситиме цілодобовий домашній арешт" , - заявив Сап'ян.

За словами Сап'ян, слідство також не виключає, що під час досудового розслідування можуть з'ясуватись й інші обставини та факти. Зокрема Тищенку можуть бути оголошені додаткові підозри.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата протиправно позбавила волі колишнього бійця Збройних сил України (ЗСУ). Останньому також потім були завдані тілесні ушкодження.

Сьогодні ж, 25 червня, стало відомо про те, що Тищенку повідомили про підозру через ситуацію у Дніпрі. Як розповідав Офіс генерального прокурора, також було погоджено клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.