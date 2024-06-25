ГБР: Тищенко в ближайшее время изберут меру пресечения

Народному депутату Николаю Тищенко, вероятно, уже в ближайшее время изберут меру пресечения. Сторона обвинения будет просить круглосуточный домашний арест. Об этом заявила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян в эфире канала "Киев24", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"У народного депутата, скорее всего, в ближайшие дни, надеюсь сегодня-завтра, изберут меру пресечения. Сторона обвинения будет просить круглосуточный домашний арест" , - заявил Сапьян.

По словам Сапьян, следствие также не исключает, что во время досудебного расследования могут выясниться и другие обстоятельства и факты. В частности Тищенко могут быть объявлены дополнительные подозрения.

Недавно в Днепре группа лиц по указанию народного депутата противоправно лишила свободы бывшего бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Последнему также затем были нанесены телесные повреждения.

Сегодня же, 25 июня, стало известно о том, что Тищенко сообщили о подозрении из-за ситуации в Днепре. Как рассказывал Офис генерального прокурора, также было согласовано ходатайство об избрании подозреваемого меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.