Прем'єр Індії може відвідати Москву у липні

Кремль заявив 25 червня про підготовку візиту до Росії прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді – першого з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про терміни поїздки оголосять пізніше, сказав помічник російського президента Юрій Ушаков, повідомляє Радіо Свобода.

За словами Ушакова, поки що він не може назвати точні дати візиту, оскільки сторони мають оголосити про них узгоджено.

За даними російського державного агентства новин "РИА Новости", яке посилається на дипломатичне джерело, поїздка Моді може відбутися у липні. Індійська газета The Tribune писала, що Моді відвідає Москву 8 липня.

Минулого разу Моді приїжджав до Росії у 2019 році, тоді він відвідав Владивосток. На початку червня Моді й Путін спілкувалися телефоном.

У березні цього року у Кремлі заявляли, що Нарендра Моді отримав запрошення приїхати до Росії.

Індія не виступала із засудженням військового вторгнення Росії в Україну. Разом із деякими іншими країнами Індія не підписала підсумкове комюніке міжнародної конференції про мир в Україні, що пройшла в червні у Швейцарії. Держави, які не підписали документ, послалися, в тому числі, на необхідність участі Росії в обговореннях мирних ініціатив.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і західних санкцій, що були запроваджені після нього, Індія стала одним з основних покупців російської нафти.

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