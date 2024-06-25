Премьер Индии может посетить Москву в июле

Кремль заявил 25 июня о подготовке визита в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди – первого с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. О сроках поездки объявят позже, сказал помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщает Радио Свобода.

По словам Ушакова, пока он не может назвать точные даты визита, поскольку стороны должны объявить о них согласованно.

По данным российского государственного агентства новостей "РИА Новости", ссылающегося на дипломатический источник, поездка Моде может состояться в июле. Индийская газета The Tribune писала, что Моди посетит Москву 8 июля.

В прошлый раз Моди приезжал в Россию в 2019 году, тогда он посетил Владивосток. В начале июня Моде и Путин общались по телефону.

В марте этого года в Кремле заявляли, что Нарендра Моди получил приглашение приехать в Россию.

Индия не выступала с осуждением военного вторжения России в Украину. Вместе с некоторыми другими странами Индия не подписала прошедшую в июне в Швейцарии итоговое коммюнике международной конференции о мире в Украине. Не подписавшие документ государства сослались, в том числе, на необходимость участия России в обсуждениях мирных инициатив.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину и введенных после него западных санкций, Индия стала одним из основных покупателей российской нефти.

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