ДБР про розбитий телефон Тищенка: Інформацію дістати можна

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко під час вручення йому підозри розбив свій мобільний телефон, проте це не завадить слідству отримати з нього інформацію.﻿ Про це заявила речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян в етері телеканалу "Київ", повідомляє Українська правда.

"Це правда. Він розбив свій телефон, але це жодним чином не врятує ситуацію, тому що на сьогодні є багато способів зібрати будь-який гаджет і все одно будуть проведені експертизи і інформація, яка зберігалася на телефоні може дуже допомогти слідству в ході розслідування" , – сказала вона.

Також Сап’ян розповіла, що Тищенку оберуть запобіжний захід "сьогодні-завтра", а обвинувачення проситиме для нього цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, правоохоронці 25 червня повідомили про підозру народному депутату Миколі Тищенку за фактом подій у місті Дніпро.

У Дніпрі 20 червня група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова, коли той гуляв із дитиною. На відео видно, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.