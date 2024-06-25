ГБР о разбитом телефоне Тищенко: Информацию достать можно

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко во время вручения ему подозрения разбил свой мобильный телефон, однако это не помешает следствию получить с него информацию.﻿ Об этом заявила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телеканала "Киев", сообщает Украинская правда.

"Это правда. Он разбил свой телефон, но это никоим образом не спасет ситуацию, потому что на сегодняшний день есть много способов собрать любой гаджет и все равно будут проведены экспертизы и информация, которая хранилась на телефоне может очень помочь следствию в ходе расследования" , – сказала она.

Также Сапьян рассказала, что Тищенко изберут меру пресечения "сегодня-завтра", а обвинение будет просить для него круглосуточный домашний арест.

Напомним, правоохранители 25 июня сообщили о подозрении народному депутату Николаю Тищенко по факту событий в городе Днепр.

В Днепре 20 июня группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, когда тот гулял с ребенком. На видео видно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.