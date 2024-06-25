Туреччина заявила про зближення з країнами БРІКС через розчарування в ЄС

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара зблизилась із групою країн БРІКС, до якої, зокрема, входять Бразилія, РФ, Індія, Китай та Південна Африка, через розчарування відсутністю прогресу в перемовинах про вступ до Євросоюзу. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Haberturk, повідомляє Європейська правда.

За його словами, в Анкари є відносини з країнами БРІКС, які "також проходять через еволюцію", і вона веде з ними переговори.

"Якби ЄС мав бажання зробити крок вперед, наша точка зору на певні питання могла б бути іншою" , – зазначив Фідан.

Туреччина не змогла досягти прогресу в переговорах з Євросоюзом з моменту початку переговорів про вступ у 2005 році. ЄС звинуватив у цьому недоліки демократії в Туреччині.

"У межах НАТО існує військовий союз, але економічний альянс не матеріалізувався. Тому ми продовжуємо пошуки" , – сказав Фідан щодо ЄС.

Слова глави МЗС, можливо, були спрямовані на те, щоб підштовхнути Євросоюз до прискорення переговорів з Туреччиною.