Турция заявила о сближении со странами БРИКС из-за разочарования в ЕС

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара сблизилась с группой стран БРИКС, в которую, в частности, входят Бразилия, РФ, Индия, Китай и Южная Африка, из-за разочарования отсутствием прогресса в переговорах о вступлении в Евросоюз. Об этом он сказал в интервью телеканалу Haberturk, сообщает Европейская правда.

По его словам, у Анкары есть отношения со странами БРИКС, которые "также проходят через эволюцию", и она ведет с ними переговоры.

"Если бы у ЕС было желание сделать шаг вперед, наша точка зрения на определенные вопросы могла бы быть другой" , – отметил Фидан.

Турция не смогла достичь прогресса в переговорах с Евросоюзом с момента начала переговоров о вступлении в 2005 году. ЕС обвинил в этом недостатки демократии в Турции.

"В рамках НАТО существует военный союз, но экономический альянс не материализовался. Поэтому мы продолжаем поиски" , – сказал Фидан относительно ЕС.

Слова главы МИД, возможно, были направлены на то, чтобы подтолкнуть Евросоюз к ускорению переговоров с Турцией.