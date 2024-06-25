Турция заявила о сближении со странами БРИКС из-за разочарования в ЕС
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара сблизилась с группой стран БРИКС, в которую, в частности, входят Бразилия, РФ, Индия, Китай и Южная Африка, из-за разочарования отсутствием прогресса в переговорах о вступлении в Евросоюз. Об этом он сказал в интервью телеканалу Haberturk, сообщает Европейская правда.
По его словам, у Анкары есть отношения со странами БРИКС, которые "также проходят через эволюцию", и она ведет с ними переговоры.
"Если бы у ЕС было желание сделать шаг вперед, наша точка зрения на определенные вопросы могла бы быть другой", – отметил Фидан.
Турция не смогла достичь прогресса в переговорах с Евросоюзом с момента начала переговоров о вступлении в 2005 году. ЕС обвинил в этом недостатки демократии в Турции.
"В рамках НАТО существует военный союз, но экономический альянс не материализовался. Поэтому мы продолжаем поиски", – сказал Фидан относительно ЕС.
Слова главы МИД, возможно, были направлены на то, чтобы подтолкнуть Евросоюз к ускорению переговоров с Турцией.
"Отличительной и прекрасной чертой БРИКС по сравнению с ЕС является то, что он включает в себя все цивилизации и расы. Если БРИКС станет чуть более институциональной (организацией), это принесет серьезные выгоды", – резюмировал он.