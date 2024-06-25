"Нафтогаз" перерахував до бюджету дивіденди за 2023 рік

НАК "Нафтогаз України" у вівторок, 25 червня, перерахувала до державного бюджету 14,3 млрд грн. Про це заявив голова правління компанії Олексій Чернишов, повідомляє ЛігаБізнес.

"Нафтогаз сьогодні сплатив до держбюджету 14,3 млрд грн дивідендів та податків із них за результатами 2023 року" , – розказав він.

Напередодні Чернишов анонсував цей платіж на своїй сторінці у Facebook. Він складається з 12,2 млрд грн дивідендів та 2,1 млрд грн повʼязаного податку на прибуток.

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України, виплату дивідендів НАК "Нафтогаз України" мав провести не пізніше 30 липня 2024 року.

Загалом розмір дивідендів становить 95% чистого консолідованого прибутку групи "Нафтогаз", що належить акціонерам компанії. Це найвищий показник серед державних підприємств.