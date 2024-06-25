"Нафтогаз" перечислил в бюджет дивиденды за 2023 год
НАК "Нафтогаз Украины" во вторник, 25 июня, перечислила в государственный бюджет 14,3 млрд грн. Об этом заявил председатель правления компании Алексей Чернышев, сообщает Лига.Бизнес.
"Нафтогаз сегодня уплатил в госбюджет 14,3 млрд грн дивидендов и налогов с них по результатам 2023 года", — рассказал он.
Накануне Чернышев анонсировал этот платеж на своей странице в Facebook. Он состоит из 12,2 млрд грн дивидендов и 2,1 млрд грн связанного налога на прибыль.
Согласно распоряжению Кабинета министров Украины выплату дивидендов НАК "Нафтогаз Украины" должен был произвести не позднее 30 июля 2024 года.
В целом размер дивидендов составляет 95% чистой консолидированной прибыли группы "Нафтогаз", принадлежащей акционерам компании. Это самый высокий показатель среди государственных предприятий.