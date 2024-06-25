"Караван лає": Тищенко осоромився заявою перед журналістами

Одіозний нардеп Микола Тищенко в рамках судового процесу у справі про незаконне позбавлення волі військового озвучив свою версію приказки "Собака лає, а караван йде"﻿, повідомляє Ділова столиця.

Так він заявив, що "не читає точку зору окремих людей" і "робить свою роботу".

"Як кажуть, караван гавкає, а собака йде" , — сказав депутат.

Репліка нардепа викликала сміх представників ЗМІ.

Нагадаємо, вранці 25 червня народному депутату Миколі Тищенку повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі людини – ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Якщо його визнають винним, він може отримати 5 років ув'язнення.

Офіс генерального прокурора погодив клопотання про обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Пізніше у мережі розповсюдили відео з обшуків у Тищенка, де на кадрах було видно, як він розбиває свій телефон.

Правоохоронці відправлять смартфон на експертизу. Політику можуть повідомити про нові підозри.