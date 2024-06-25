"Караван лает": Тищенко оконфузился заявлением перед журналистами

Одиозный нардеп Николай Тищенко в рамках судебного процесса по делу о незаконном лишении свободы военного озвучил свою версию поговорки "Собака лает, а караван идет", сообщает Деловая столица.

Так, он заявил, что "не читает точку зрения отдельных людей" и "делает свою работу".

"Как говорят, караван лает, а собака — идет" , — сказал депутат.

Реплика нардепа вызвала смех представителей СМИ.

Напомним, утром 25 июня народному депутату Николаю Тищенко сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы человека — ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Если его признают виновным, он может получить 5 лет тюрьмы.

Офис генерального прокурора согласовал ходатайство об избрании народному депутату меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Позже в сети распространили видео из обысков у Тищенко, где на кадрах было видно, как он разбивает свой телефон.

Правоохранители отправят смартфон на экспертизу. Политику могут сообщить о новых подозрениях.