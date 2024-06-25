Apple планує звільнити 50% працівників на заводах через автоматизацію – ЗМІ

Видання The Information опублікувало новий звіт щодо Apple, з якого стає зрозуміло, що компанія фокусується на автоматизації свого виробництва. У звіті зазначається, що Apple наказала менеджерам "скоротити кількість робітників на лініях остаточної збірки iPhone на 50% протягом наступних кількох років", повідомляє Mezha Media.

Згідно з повідомленням, цей наказ віддав Сабіх Хан, старший віцепрезидент Apple з операційної діяльності. Таке рішення було прийнято незабаром після жорстоких зіткнень між працівниками лінії збірки iPhone та поліцією біля заводу первинної збірки Foxconn (яка спеціалізується на автоматизації виробництв) у листопаді 2022 року.

Для того, щоб скоротити загальну чисельність персоналу, Apple фокусується на автоматизації постачання та виробництва, від чого компанія раніше відмовлялася через "високі авансові витрати".

Обладнання, необхідне для автоматизації виробництва iPhone, іноді може коштувати сотні мільйонів доларів щороку. У деяких випадках Apple з різним ступенем успіху тиснула на партнерів-виробників, щоб вони зробили ці авансові інвестиції.

За останній рік Apple успішно автоматизувала окремі етапи збірки iPhone, тісно співпрацюючи з такими партнерами-виробниками, як Foxconn, Luxshare Precision і Pegatron. Наприклад, було повністю автоматизовано встановлення металевих пластин та гнучких друкованих плат без допомоги людини.

За словами людей, які працюють у ланцюжку постачання Apple, ці та інші подібні зусилля дозволили Apple ліквідувати тисячі робочих місць у Китаї. Повідомляється, що у деяких процесах вони скоротили кількість працівників на 30%.

Звіт також вказує на пару придбань, які допомогли Apple в автоматизації, такі як DarwinAI. Заразом повідомляється, що минулого року Apple придбала компанію Drishti, яка аналізує відеозаписи з конвеєрів для “виявлення «вузьких місць» і виробничих проблем в режимі реального часу”.

Для iPhone 16 цього року Apple спочатку планувала автоматизувати процес встановлення кнопок та інших компонентів iPhone. Однак ці плани були скасовані “через високий рівень браку”.